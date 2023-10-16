بحث إدراج المنتجات البترولية والبتروكيماوية على البورصة السلعية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح وذلك بحضور أحمد الشيخ، رئيس بورصة الأوراق المالية، ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع وبحضور علي شاكر الرئيس التنفيذي وخالد مرسي نائب الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية للسلع لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة بشركات البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، ويأتي ذلك عقب توجيه رئيس الجمهورية بتعزيز آليات عمل البورصة المصرية للسلع.

واستمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم عشماوي عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، إذ إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كل الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وأفاد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، أنه تم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول علي منصة البورصة المصرية للسلع الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.



كما استعرض "عشماوي" دور البورصات السلعية في ضبط إيقاع الأسواق حيث أفاد بأن البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلي في نوفمبر من العام الماضي بطرح سلعة القمح ثم توالي طرح مجموعة أخرى من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر إضافة إلى سلع أخرى يتم طرحها تباعاً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقد شرح عشماوي كيفية طرح السلع على منصة البورصة المصرية للسلع بما فيها إجراءات التسجيل للشركات وأساليب التداول وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشتريين وقد لخص عشماوي نتائج التداول حتى شهر أكتوبر موضحًا بأنه تم عقد 144 جلسة تداول بإجمالي تنفيذات تتعدى الـ“ثمانية آلاف عملية” وبإجمالي كمية سلع تتعدى مليون و200 ألف طن.



هذا وقد عبر د. إبراهيم عشماوي عن أماله في أن تكن البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها أو الأساسية على مستوى الشرق الأوسط لتشمل سلع ومنتجات أخرى مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنبًا إلى جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.