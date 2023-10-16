وكيل وزارة الصحة .. زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بالعمار

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بالعمار .

وقام بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تفقد عيادة الأسنان وقام بمراجعة سجلات العيادة ، و كذلك عيادة الأمراض الصدرية ، وعيادة تنظيم الأسرة ، وأكد علي ضرورة رفع مؤشرات الأداء وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي.

وتابع عملية صرف الألبان بالوحدة ، ومكتب الصحة ، وتفقد أيضاً سير العمل بالمبادرات الرئاسية ، وأكد علي ضرورة تقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لجميع المترددين علي الوحدة.

وأكد أيضاً علي ضرورة تفعيل حركة الملف وإنشاء ملفات جديدة وقام بالاطمئنان علي توافر الأدوية بالصيدلية ، كما تابع عملية قطع التذاكر بالوحدة.

وقام بتكليف مديرة الإدارة الصحية بطوخ ، بوضع خطة تحسين خلال ٤٨ ساعة ، مع عمل جرد فوري لمخزن الأجهزة ، ومحاولة الاستفادة منها.

وأكد وكيل الوزارة علي تفعيل العيادات المسائية بالوحدة.