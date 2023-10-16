الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل وزارة الصحة .. زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بالعمار

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

قام  الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بالعمار .
وقام بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ، كما تفقد عيادة الأسنان وقام بمراجعة سجلات العيادة  ، و كذلك عيادة الأمراض الصدرية ، وعيادة تنظيم الأسرة ، وأكد علي ضرورة رفع مؤشرات الأداء وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي.

وتابع  عملية صرف الألبان بالوحدة ، ومكتب الصحة ، وتفقد أيضاً سير العمل بالمبادرات الرئاسية ، وأكد علي ضرورة تقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لجميع المترددين علي الوحدة.
وأكد أيضاً علي ضرورة تفعيل حركة الملف وإنشاء ملفات جديدة وقام بالاطمئنان علي توافر الأدوية بالصيدلية ، كما تابع عملية قطع التذاكر بالوحدة.

وقام  بتكليف مديرة الإدارة الصحية بطوخ ، بوضع خطة تحسين خلال ٤٨ ساعة ، مع عمل جرد فوري لمخزن الأجهزة ، ومحاولة الاستفادة منها.
وأكد  وكيل الوزارة علي تفعيل العيادات المسائية بالوحدة.

الجريدة الورقية