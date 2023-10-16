موعد الخسوف الجزئي للقمر في مصر

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد الخسوف الجزئي للقمر مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ستكون نهاية أكتوبر الجاري ولاسيما يوم 28 وستكون مرئية في مصر.

خسوف القمر

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الأجتماعي"الفيس بوك"، يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض ، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض، وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر).

دول ترى الخسوف الجزئي

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الظاهرة ستكون مرئية أيضًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا، لافتًا إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

وذكر تادروس، أن ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

مشاهدة الظواهر الفلكية

وأكد، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، فضًلا أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.