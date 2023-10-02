اقترانات وكسوف وخسوف.. أهم الظواهر الفلكية في أكتوبر ومواعيدها

عالم الفلك والفضاء مليء بالظواهر المتعددة الجميل منها والغريب والنادر، ويعد أكتوبر من أكثر الشهور التي تشهد ظواهر كثيرة ومهمة بالنسبة لعلم الفلك، وذلك حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أهم الظواهر الفلكية في شهر أكتوبر ومواعيد حدوثها.

الظواهر الفلكية في شهر أكتوبر

2 أكتوبر:- اقتران القمر مع الحشد النجمي بلايدس.

7 أكتوبر:- اقتران القمر مع النجم بولوكس.

من 6 لـ 10 أكتوبر:- ذروة زخة شهب التنين.

9 أكتوبر:- شروق القمر مع النجم ريجولس "قلب الأسد".

14 أكتوبر:- ظهور القمر الجديد "محاق ربيع الثاني".

14 أكتوبر:- كسوف حلقي للشمس.

18 أكتوبر:- اقتران القمر مع النجم أنتاريس Antares.

20 و 21 أكتوبر:- شهب الجباريات تنير السماء.

23 أكتوبر:- يصل كوكب الزهرة وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية، إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبًا.

24 أكتوبر:- اقتران القمر مع كوكب زحل.

28 أكتوبر:- اكتمال القمر "بدر ربيع الثاني".

28 أكتوبر:- خسوف جزئي للقمر.

30 أكتوبر:- اقتران القمر للمرة الثانية مع الحشد النجمي بلايدس في نفس الشهر.