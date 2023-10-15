ميدو يهاجم محمد صلاح بسبب موقفه من فلسطين

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر خذل الشعب الفلسطيني بسبب عدم دعمه لغزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بكل صراحة محمد صلاح خذل الشعب الفلسطيني وأتمنى أن يتدارك الأمر، حتى بعد التبرع"

وتابع: "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، وكلمة صلاح مؤثرة ".

وأضاف: “ الناس لها الحق أن تحزن بسبب موقف محمد صلاح الذي اقول له أنه لا يمكن أن يخذلنا ”.

وأكمل: “حتى بعد التبرع لفلسطين، الناس زعلانة منك، أنا عارف إنك بتعمل خير كتير، ودي حاجة بينك وبين ربنا ”.

وأتم: " لكن بكل صراحة محمد صلاح خذل الشعب الفلسطيني، وأتمنى إنه يتدارك الأمر".