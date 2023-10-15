المغرب.. مسيرات تنتفض ضد التطبيع مع إسرائيل والتضامن مع فلسطين

مسيرات ومظاهرات عدة خرجت في المملكة المغربية، ضد التطبيع مع إسرائيل مؤكدين ضرورة التضامن مع غزة وفلسطين.

فيما خرج آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، تضامنا مع قطاع غزة، إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أزيد من أسبوع، متسببا في استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين، وردد المشاركون شعارات طالب بعضها بوقف عملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وطرد القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في أقرب وقت.

حرق العلم الإسرائيلي في المغرب

وشهدت المسيرة حرق العلم الإسرائيلي والوقوف بالاقدام على العلم الأمريكي أمام قبة البرلمان، فيما أكد بعض المشاركين على تشبث الشعب المغربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما حث المشاركون المنتظم الدولي المتواطئ مع الاحتلال على استحضار ضميره، ووقف ممارساته المفضوحة في وقف الإعانات إلى شعب غزة.

وكان قد احتشد في وسط العاصمة تونس الآلاف دعمًا لفلسطين وغزة، ويأتي ذلك بعدما نظمت جبهة الخلاص التونسية المعارضة مسيرة تضامنية.

المغرب وفلسطين يبحثان وقف الصراع

وكان قد بحث وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة هاتفيا مع أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الجهود المشتركة لوقف الصراع.

‏وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية أنه خلال المباحثات تم التطرق إلى ضرورة بذل جهد مشترك لوقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة وجود مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإحلال السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين، تأتي وفق تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

فلسطين: إمدادات الوقود والأدوية قاربت على النفاد

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح أنه لن يغادر غزة رغم الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في المدينة.

وقال أبو مصبح "إن إمدادات الوقود والأدوية قاربت على النفاد"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الطبي في غزة يكفي لـ 3 أو 4 أيام فقط.