نجم طائرة الأهلي: سنقاتل للفوز بجميع الألقاب
أكد محمد عسران، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق مقبل على موسم صعب للغاية، بسبب المنافسة على أكثر من بطولة، وإن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير على القتال من أجل الفوز بكل البطولات، ومصالحة الجماهير عما حدث الموسم الماضي.
وأوضح أن الفريق خاض فترة إعداد قوية للغاية، وأن الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو، يهتم بكل التفاصيل من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والخططية، لرغبته في تقديم أفضل ما يمكن للتتويج بكل الألقاب.
وأضاف: «نعلم جيدًا أن الموسم الجديد سيكون صعبًا وشاقًّا، وكل الأندية نجحت في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة، لكننا تعاهدنا على أن نبذل كل ما يمكن، خاصة أننا لن نقبل بخسارة البطولات من جديد».
وأكمل: «المدرب الجديد بدأ العمل وفقًا لخطط جديدة، وبالتأكيد وجوده يمثل إضافة مختلفة، وعلى الصعيد النفسي يتعامل بشكل إيجابي ويمنحنا الكثير من الدوافع لتقديم أفضل ما يمكن والمنافسة على الألقاب».
وأشار عسران إلى أن الفريق يضم مجموعة من أفضل العناصر التي تمثل أجيال الخبرات والشباب والصاعدين، وأن هناك منافسة قوية بين الجميع تخدم الجهاز الفني الذي سوف يستفيد من تنوع قدرات اللاعبين وتوظيف هذا الأمر لصالح الفريق بشكل عام.