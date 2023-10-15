نجم طائرة الأهلي: سنقاتل للفوز بجميع الألقاب

أكد محمد عسران، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق مقبل على موسم صعب للغاية، بسبب المنافسة على أكثر ‏من بطولة، وإن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير على القتال من أجل الفوز بكل البطولات، ومصالحة الجماهير عما حدث الموسم ‏الماضي.‏

وأوضح أن الفريق خاض فترة إعداد قوية للغاية، وأن الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو، يهتم بكل التفاصيل من أجل ‏الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والخططية، لرغبته في تقديم أفضل ما يمكن للتتويج بكل الألقاب.‏

وأضاف: «نعلم جيدًا أن الموسم الجديد سيكون صعبًا وشاقًّا، وكل الأندية نجحت في تدعيم صفوفها بعناصر مميزة، وهو ما يزيد من ‏صعوبة المنافسة، لكننا تعاهدنا على أن نبذل كل ما يمكن، خاصة أننا لن نقبل بخسارة البطولات من جديد».‏

وأكمل: «المدرب الجديد بدأ العمل وفقًا لخطط جديدة، وبالتأكيد وجوده يمثل إضافة مختلفة، وعلى الصعيد النفسي يتعامل بشكل ‏إيجابي ويمنحنا الكثير من الدوافع لتقديم أفضل ما يمكن والمنافسة على الألقاب».‏

وأشار عسران إلى أن الفريق يضم مجموعة من أفضل العناصر التي تمثل أجيال الخبرات والشباب والصاعدين، وأن هناك منافسة ‏قوية بين الجميع تخدم الجهاز الفني الذي سوف يستفيد من تنوع قدرات اللاعبين وتوظيف هذا الأمر لصالح الفريق بشكل عام. ‏