نتائج شباب الأهلي بدوري الجمهورية قبل ملاقاة المقاولون العرب

يخوض فريق شباب النادي الأهلي مواليد عام 2003 مواجهة المقاولون العرب اليوم وفي رصيده ١٥ نقطة، بعد تحقيقه الفوز في ٥ مباريات وخسارة مباراة وحيدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١.





وسجل لاعبو الأحمر ١١ هدفًا، مقابل ٣ أهداف تلقتها شباكهم.

ويواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 اليوم الأحد ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

مران الأهلي ..

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري كولر ، يستأنف الأحمر تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد ، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق ٦ أيام بعد الفوز الذي حققه الاسبوع الماضي على الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف