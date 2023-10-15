المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يعلن نفاذ تذاكر مباراة الفراعنه والجزائر الودية

أعلن محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد ، أن تذاكر مباراة مصر والجزائر نفذت بالكامل، وسيكون الحضور الجماهيري كبير على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

اقرأ أيضًا..

أكد محمد مراد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نفاذ تذاكر مباراة مصر والجزائر بالكامل، وستشهد المباراة حضور جماهيري كبير، بسبب قوة اللقاء، ووجود نجوم كبار على رأسهم محمد صلاح ورياض محرز.

أشار إلى:" مباراة منتخب مصر أمام الجزائر مكسب كبير واستعداد قوي لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية، والمنتخب هدفه التأهل للمونديال والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية.

أتم تصريحاته :" روي فيتوريا واللاعبين لديهم الرغبة الكاملة فى الظهور بصورة مصر بشكل مميز، أمام المنتخب الجزائري للفوز من أجل ختام المعسكر بشكل قوي قبل التصفيات وأمم إفريقيا.