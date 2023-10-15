الزمالك 2005 يهزم أسيوط في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك مواليد 2005 على أسيوط بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في اليوم السابع لبطولة الجمهورية لكرة القدم

وسجل أهداف الزمالك ياسين حافظ هدفين، وأحمد خالد "السمبوك" وعمار ياسر بهدف لكل منهما.

ملخص مباراة الزمالك 2005 وأسيوط

وشهدت المباراة أداء مميزا من لاعبي الزمالك طوال الشوطين، أسفرت عن تسجيل أربعة أهداف وإهدار العديد من الفرص التي كادت أن تضاعف النتيجة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

وبحضور إسماعيل يوسف رئيس قطاعات قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وحسين عبد اللطيف نائب رئيس القطاعات، وجمال حمزة المدير الفني للقطاع، وحازم إمام المدير الفني المساعد، الذين حرصوا علي الحضور لمساندة اللاعبين خلال المباراة. مع أعضاء اللجنة الفنية للقطاع برئاسة أحمد عبد الحليم.

وقاد فريق الزمالك 2005: محمد عبد الله مديرا فنيا، محروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، محمد عبد الجواد مدربا لحراس المرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد أخصائي علاج طبيعي، ومحمد سيد للمهمات