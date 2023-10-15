عبد الواحد السيد: أوسوريو له مستحقات شهرين عند الزمالك

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، له مستحقات شهرين عند القلعة البيضاء.

وأضح أن أوسوريو مختلف عن المدربين الأجانب الأخرين، حيث أنه يصبر ولا يفتعل المشاكل ويقوم بتقديم شكوى ضد النادي مثلما حدث من البعض في السابق.

وأشار إلى أنه أتفق مع المدرب على منح اللاعبين جزًا من مستحقاتهم المتأخرة، وعند تولي مجلس الإدارة الجديد يقومون بالتعاقد مع لاعبين في الميركاتو الشتوي.

السيد: أوسوريو مختلف عن المدربين الأجانب

تحدث حارس الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية عن مستحقات أوسوريو، فقال: "المدرب الكولومبي به عند الزمالك مستحقات شهرين، لكنه حصل على نصف شهر فقط، المدير الفني يصبر ولا يفعل مثل المدربين الأجانب الذين يتقدمون بشكوى حال عدم حصولهم على الراتب".

وتابع: "جلست مع أوسوريو قبل بداية الموسم، حيث تحدثنا عن وضع الصفقات ومستحقات اللاعبين، فقلت له إما أن نحل أزمة القيد أو ندفع مستحقات اللاعبين، واتفقنا على منح اللاعبين جزءًا من مستحقاتهم المتأخرة، وعندما يأتي المجلس الجديد يدير النادي ويضم لاعبين في يناير".

وأكمل: "عندما يتوفر الاستقرار للجهاز الفني واللاعبين بالتأكيد ستكون النتائج جيدة للغاية، والكولومبي طلب تدعيم الفريق بأربعة لاعبين فقط".

بينما تطرق للحديث عن إجازات أوسوريو، فقال: "لا يطلب الحصول على الكثير من الإجازات، فالإجازات تكون مرتبة، سفره الأخير كان في لندن ليأخذ محاضرات ولم يُسافر إلى كولومبيا، والدة أوسوريو كانت مريضة، وكان يُسافر وفرق التوقيت كان يجعله يظل مستيقظًا يومًا كاملاً، وهذا أثر على تركيزه".