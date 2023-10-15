حملات مكثفة حول المدارس والجامعات لضبط مروجى المواد المخدرة

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (52) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (40,700كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,015 كيلو جرام)

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (1,150كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

عدد (6650) قرص ترامادول.

عدد (8790) قرص مؤثر.

عدد (58) قرص سابكسون.

تنفيذ (44) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية–فرد خرطوش–طلقات نارية-5 سيارات–3 دراجات نارية – 13 سلاح أبيض – 5 ميزان –6000 قرص وأمبول لأدوية مهربة وغير مصرح بتداوله).

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.