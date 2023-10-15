قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافز المعلمين لمادة المهارات المهنية في المرحلة الابتدائية المطبق عليهم نظام التعليم الجديد.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية لصرف حافز المعلمين القائمين على تدريس مادة المهارات المهنية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

ونص الخطاب على اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس مادة المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي وصرف الحافز.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بإخطار جميع الإدارات التعليمية التابعة والجهات المختصة بشأن صرف حافز الصفين الرابع والخامس الابتدائي بخصوص القائمين على تدريس مادة المهارات المهنية.

وتكون النسبة للإخصائي 25% والمعلم 75% حال مشاركة إخصائي النشاط في تنفيذ الأنشطة المصاحبة والمقررة بالمنهج الدراسي لكل صف ووفقا للضوابط المقررة بالكتاب الدورى الصادر برقم 30 بتاريخ 20 فبراير 2022، لجميع المديريات على أن يتم التنفيذ في ضوء الضوابط السابق الاشارة إليها.

التعاقد مع المعلمين الجدد

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم مساعد في السنة الأولى، استعدادا لتسكينهم وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتاح الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم في مسابقة 30 ألف معلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت كشوف المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للمديريات التعليمية لتسليمهم عملهم في المدارس.