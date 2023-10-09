الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد الشهر الجاري

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تعيين المعلمين الجدد وتسلمهم العمل لن يستغرق وقتًا طويلًا، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن العمل فى إنهاء إجراءات التعاقد سيكون سريعًا، للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

قرارات تعاقد المعلمين الجدد:

وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم السنة الأولى، استعدادًا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقًا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي، أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمسة أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.



وطالب وزير التربية والتعليم المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها اجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.