وقفة احتجاجية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم أمام وزارة التعليم (صور)

بالعاصمة الإدارية

تظاهر المئات من الناجحين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، اليوم الأحد، أمام مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة؛ اعتراضا على عدم إدراج أسمائهم في كشوف المقبولين بالمديريات التعليمية.

وقال المتظاهرون إن الكشوف المعلنة في المديريات التعليمية لا يتجاوز عدد المعينين بها 14 ألف معلم في حين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكدا تعيين 30 ألف.

وأوضح المتظاهرون أن كل الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية والنفسية في الأماكن المعلن عنها تم إبلاغهم بقبولهم رسميا ولذلك تم مخاطبتهم لاستكمال الإجراءات النهائية التي نجحوا فيها وهو ما ذكره الوزير شخصيا في أكثر من لقاء تليفزيون وتصريحات رسمية.

وتحدث المتظاهرين بأن نصف عدد المقبولين لم يتم إدراج أسمائهم في المقبولين رغم احتفالهم بالتعيين دون أسباب واضحة، مرددين هتافات: "واحد اتنين..نص الدفعة راح فين"، و"واحد اتنين... الرئيس فين"، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل.

وذكر المتظاهرون أن فتح وزارة التربية والتعليم لباب التظلمات ينطبق على الذين لم يتم قبولهم بعد تعيين 30 ألف معلم وليس 14 ألف لم يتم إدراجهم، قائلين "الوزير أعلن عن اجتياز 28 ألف معلم للاختبارات ولم يتم تعيين سوى نصفهم والباقي لا نعرف عنه شيئا".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تلقي التظلمات داخل المديريات التعليمية التي أعلنت عن كشوف المقبولين، مؤكدة إعادة النظر تجاه كل تظلم، وهو ما رفضه الآلاف من المجتازين للاختبارات مطالبين بالشفافية المطلقة في المسابقة التي تبناها رئيس الجمهورية.

تعيين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للمديريات التعليمية لتسليمهم عملهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تعيين المعلمين الجدد وتسلمهم العمل لن يستغرق وقتا طويلا، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن العمل فى إنهاء إجراءات التعاقد سيكون سريعاً، للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وأكد وزير التربية والتعليم أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

