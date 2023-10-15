الأحد 15 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المجتمع اليوم

الزميلة منال رضاوي تهنيء ابن خالها بمناسبة تخرجه في الكلية الحربية

محمد صلاح عبد الهادي
محمد صلاح عبد الهادي من حفل تخرجه بالكلية الحربية

تُهنيء الزميلة منال رضاوي، الصحفية بقسم الحوادث ببوابة "الوفد" الإلكترونية،، الدكتور صلاح عبد الهادي، بمناسبة تخرج ابنه محمد صلاح عبد الهادي، بدرجة ملازم في الكلية الحربية.

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مدير الكلية الحربية: الخريج الحالي مؤهل للحياة الحديثة والتطورات التكنولوجية

كما حرصت على تهنئة جميع أفراد الأسرة الكريمة متمنية له مزيد من التقدم والنجاح والازدهار في حياته المستقبلية.

محمد صلاح عبد الهادي

وانطلقت مساء الخميس الماضي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق.

ويرجع تاريخ ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى عام 1811م.

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