مدير الكلية الحربية: الخريج الحالي مؤهل للحياة الحديثة والتطورات التكنولوجية

أكد اللواء ا.ح محمد صلاح محمد التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية ، أن الكلية تتمتع بمنظومة متطورة في التعليم والتوجيه والتدريب مشيرا إلى أن الكلية تقوم بالإعداد البدني والتعليمي لطلاب حيث يحصل الطاب على بكالوريوس العلوم العسكرية وكذلك بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية لتأهيله لاتخاذ قرار في وقت الصعاب.

العلوم الحديثة التي يدرسها الطالب في الكلية الحربية

وأشار إلى العلوم الحديثة التي يدرسها الطالب في الكلية الحربية من: نظم ومعلومات وذكاء اصطناعي فكل ما يدرسه يخدمه المؤسسة العسكرية في عملها العسكري.

وأضاف:" حفل التخرج اليوم يشهد خير أجناد الأرض والخريج الحالي مؤهل للحياة الحديثة فهو بدوره مختلف فهو يعرف كيف يفكر ويحلل ويستنتج قرار سليم مؤكدا على حرص الكلية الحربية على توفير الرعاية الطبية والصحية للطلاب خلال فترة دارستهم بالكلية، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لكي يكونوا قادة في المستقبل.