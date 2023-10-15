الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم الأحد في البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال التعاملات المصرفية اليوم الاحد في البنوك، تباينا، وجاء سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، سجل عند نحو 3.75 ريال سعودي، بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه الاسترليني، سجل عند نحو 4.55 ريال سعودي.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي مقابل العملات، وجاء سعره على النحو الأتي:

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سعر الريال السعودي مقابل العملات 

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات بالنسبة للدولار الأسترالي، سجل عند نحو 2.36 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الين الياباني

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي سجل عند نحو 1.02 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الين الياباني، سجل عند نحو 0.03 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، سجل عند نحو 3.75 ريال سعودي

 

سعر الريال القطري مقابل الريال السعودي، سجل عند نحو 1.03 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، سجل عند نحو 0.12 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الفرنك السويسري، سجل عند نحو 4.1375 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه الاسترليني، سجل عند نحو 4.55 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو، سجل عند نحو 3.9583 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال العماني مقابل الريال السعودي، سجل عند نحو 9.74 ريال سعودي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني، سجل عند نحو 9.95 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليوان الصيني، سجل عند نحو 0.5139 ريال سعودي

 

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الريال السعودي عند نحو 2.74 ريال سعودي

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