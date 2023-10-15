كشف ملابسات واقعة تغيب مسن عن مسكنه بالقاهرة

في ضوء رصد أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأشخاص "بالمعاش") عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مستقلاً السيارة خاصته.

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بالفحصتبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس- مقيمبدائرة القسم) بغياب والده (بالمعاش- مقيم بذات الدائرة).. وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكى- مقيمبدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراءبعضالإصلاحات بالسيارة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور.. وبمواجهته إعترفبأنه حال إصطحابهللمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلتهوالتعدىعليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة لدائرةقسمشرطة المرجللتصرفبهابالبيع.. وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.