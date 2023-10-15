الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وقفة احتجاجية لاتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وقفة احتجاجية لاتحاد
وقفة احتجاجية لاتحاد الكيانات المصرية بأوروبا

أعلن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، فى وقفة احتجاجية، فى داوننج ستريت أمام مقر رئاسة الوزراء بالأمس، وخرج عدد كبير من المواطنين من مختلف الجنسيات والاعمار، فى تظاهرات فى اغلب المدن البريطانية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطينى، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات، ومستنكرين رد فعل الحكومة البريطانية تجاه الأحداث المأساوية فى قطاع غزة، والتى تمثلت فى تصريحات رئيس الوزراء والقرارات التعسفية التى أصدرتها وزيرة الداخلية وطالبوا بضرورة وقف الاعتداءات الغاشمة، والمجازر البشعة تجاه الشعب الفلسطيني.

 

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وشارك أعضاء اتحاد الكيانات فى بريطانيا فى هذه التظاهرات ورددوا هتافات "أطلقوا صراح فلسطين"، حتى تصل الرسالة قوية وواضحة عن رأى الشعب الذى يختلف تمام الاختلاف عن رأى الحكومات. 

كما تم إرسال خطاب الى رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية، احتجاجا عما صدر منهم، كرسالة موجهة إليهم بأنهم قد اخطأوا فى التعبير عن إرادة الشعب ومثلت تظاهرات الأمس تحدى لهذه القرارات وأثبتت أن  الإرادة الشعبية يمكنها أن تتحدى وتنتصر.

ومن ناحية أخرى أشاد اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا بدور القيادة السياسية فى مصر وإصرارها على عدم السماح بتهجير سكان غزة.


 

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