تضامنًا مع فلسطين.. ماكدونالدز مصر والسعودية والكويت تتبرأ من نظيرتها الإسرائيلية

تواجة سلسلة مطاعم ماكدونالدز أزمة كبيرة مع شعوب الوطن العربي، وذلك بعد انتشار مجموعة من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي " توضح دعمها الكامل للكيان الصهيوني، إذ تم تداول صور للمطعم وهو يقوم بتوزيع وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى والهجمات الإرهابية التي شنوها على مواطنين غزة راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، والأمر الذي تسبب في غضب ملايين من الشعب العربي معلنين مقاطعتهم للمنتج.

ماكدونالدز

بعد انتشار الصور بوقت قصير بدأت حملات ضد سلسلة مطاعم البرجر الشهير، ودشن الرواد هشتاج عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا بعنوان " مقاطعة ماكدونالدز"، وذلك بعد تقديم الوجبات الساخنة لجنود الاحتلال الإسرائيلي المستمرين في عدوانهم الوحشي على غزة وحصار مطبق حرم 2.5 مليون فلسطيني من حقهم في الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

ماكدونالدز

وقام النشطاء بتداول منشور باللغة الإنجليزية يقولون فيه :" يموت الأطفال الفلسطينيون في غزة جوعاً، لأن إسرائيل منعت عنهم كل الاحتياجات الأساسية (الكهرباء والمياه والغاز)، وماكدونالدز تتبرع بوجبات مجانية لقوات جيش الاحتلال، هذه محرقة فلسطينية حرفياً".

ماكدونالدز

ماكدونالدز مصر تتبرأ من نظيرتها الإسرائيلية

خرجت ماكدونالدز مصر عن صمتها وردت على حملات المقاطعة، لتؤكد بأنها شركة مصرية مملوكة لرجل أعمال مصري وليس لها دخل بالفروع الأخرى حول العالم، وقالت في بيان رسمي :" شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100 % يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري".

ماكدونالدز

ماكدونالدز السعودية تتبرأ من نظيرتها الإسرائيلية

أعلنت ماكدونالدز السعودية، في بيان لها، أنها شركة سعودية 100%، احترامها والتزامها للمجتمع السعودي، مؤكده أنه لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون خارج المملكة العربية السعودية.

ماكدونالدز

ماكدونالدز الكويت تتبرأ من نظيرتها الإسرائيلية

تضامنت ماكدونالدز الكويت مع الشعب الفلسطيني بعد سلسلة الهجمات الوحشية التي قام بها الاحتلال الصهيوني على أهالى غزة، وخرجت عن صمتها بعد الحملات القوية التي أطلقها رواد السوشيال ميديا لمقاطعة منتجاتها، لتؤكد أنها شركة محلية كويتية 100%.

وقالت الشركة في بيان رسمي شركة ماكدونالدز العالمية هي شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل يملكها الملايين من الأفراد حول العالم، بما في ذلك عرب ومسلمون، علمًا أنها شركة مدرجة يمكن لأي شخص شراء أسهمها.

وأضافت: تلتزم شركة ماكدونالدز العالمية بالحياد وعدم تبني أي مواقف سياسية، وذلك حفاظًا على مصالحها التجارية حول العالم.

ماكدونالدز