السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة مُتهم في "أحداث الثأر بالصف"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل إعادة مُحاكمة مُتهم في قضية الخلافات الثأرية في الصف لجلسة 11 نوفمبر للمُرافعة.

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تأجيل مُحاكمة معتز مطر وآخرين في تمويل الإرهاب

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صدر القرار برئاسة المُستشار محمد عمار، وعضوية المُستشارين رأفت ذكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة الصف بلاغاً بشأن اشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور، وتبين بالفحص قيام شخص في عائلة علام بإطلاق النار على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الثأر.

وتسبب الحادث في إشعال شرارة النار للخلاف الذي اشتد فيما بعد، حيث قامت عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة الغريم وأشعلوا الحرائق في مزارعهم ومنازلهم.

وترتب على الواقعة إصابة 8 أشخاص، وحاول الوسطاء حل الخلاف بين العائلتين دون جدوى، حيث صممت عائلة علام على الثأر.

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