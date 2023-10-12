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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الطلقة الأخيرة.. ملاك الرحمة تُفارق الدُنيا بطريقة مأساوية

بوابة الوفد الإلكترونية

 فقدت مُمرضة شابة حياتها في ظروفٍ مأساوية، وذلك بعد أن تخلى زوجها عن عقله مُتسبباً في كارثة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

فارقت الشابة الدُنيا تاركةً الحسرة تعتصر فؤاد كل من تعامل معها يوماً، ليظل السؤال قائماً :"لماذا حدثت هذه المأساة  ؟ ".

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أكد تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية على أن الشرطة في ولاية مينيسوتا ألقت القبض عل الزوج بعد أن أطلق العيار الناري على زوجته الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى أن المجني عليها كانت تُدعى سارة جين كاردا – 35 سنة، وفارقت الحياة على يد زوجها مايك لاري كاردا – 39 سنة.

جريمة عنف منزلي تُنهي حياة شابة يافعة

وذكر المُحققون أن مايك "الجاني" كان قد حُررت بحقه قضية عنف منزلي كانن ضحيته المجني عليها سارة، وتضمنت القضية أمراً بعدم التعرض لها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً يوم الجريمة بوجود منزلٍ به أشخاص يتشاجرون مع تنبيه بوجود عدد هائل من الأسلحة بداخل البيت. 

وحينما وصل رجال الشرطة للبيت سمعوا صوت الرجل، قبل أن تُسمع صوت السيدة وهي تُحذر قائلةً :"بحوزته سلاح".

وأشارت الفحوصات الطبية إلى المجني عليها تعرضت لثلاثة طلقات نارية في الرأس.

وستجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن محاكمة المُتهم وقائمة الاتهامات الثقيلة التي ستُلاحقه، وسيترقب المُجتمع معرفة حكم القصاص بحقه من أجل الوصول للعدالة المرجوة التي تكفل استعادة حق الضحية.

كما سيكون على الجاني إيضاح أسباب جريمته وإبداء دوافعه الحقيقية، وسيكون من حقه الدفاع عن نفسه. الم

المجني عليها والجاني

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