السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يُنيب رئيس قطاع الشباب لحضور احتفالية رابطة المعلقين الرياضيين

بوابة الوفد الإلكترونية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب لحضور الاحتفالية التي أقامتها رابطة المعلقين الرياضيين لتكريم عدد من رموز التعليق الرياضي على مدار التاريخ، بحضور نخبة من المعلقين الرياضيين والاعلاميين على رأسهم الاعلامي احمد شوبير مستشار الرابطة.

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وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية كرمت رابطة المعلقين الرياضيين برئاسة اللواء عصام صيام، الاعلامي الكبير فهمي عمر، المعلق الراحل حمادة إمام، والمعلق الكبير ميمي الشربيني، والمعلق الراحل رياض شرارة، المعلق الكبير سمير عزيز، وقنوات أون تايم سبورتس على دورها في إثراء التعليق الرياضي ودعم المعلقين في مختلف الألعاب مما ساهم في تطوير مستوى التعليق الرياضي.

يذكر ان مجلس إدارة رابطة المعلقين الرياضيين يتكون من اللواء عصام صيام رئيسًا، الاعلامي أحمد شوبير مستشارًا للرابطة، المهندس سمير عزيز نائب الرئيس، محمد الدروي امين الصندوق، وكل من اللواء منير وحيد والدكتور وائل ابو العزم وميريت فانوس اعضاء، والدكتور رامي بهجت الأمين العام.


 

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