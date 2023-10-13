وزير الرياضة: استراتيجية متطورة لبناء الشباب واكتشاف المواهب المختلفة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام العروض الرياضية للمشروع القومي للمرأة، اللقاءات الشاطئية بالمحافظات، عرض أطفال التوحد والاعاقات الذهنية، مبادرة Her world للباسكت، وعرض فريق النسور علي شاطئ المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة.



جاء ذلك بتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وحضور قيادات الوزارة والمحافظة، والوفد الصيني ذات الشأن في التصنيع الرياضي، للتعرف علي تواصلت إليه مصر وكذلك مجال البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية.



بدأت العروض الرياضية للمشروع القومي للمرأة، والتي تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة، وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة، ثم ختام اللقاءات الرياضية الشاطئية للشباب والفتيات في ألعاب كرة القدم، الكرة الطائرة وألعاب القوى، أعقبها عروض أطفال التوحد والاعاقات الذهنية في ضوء الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمج فى المجتمع وذلك من خلال حزمة من الأنشطة الخاصة بهم.



وتفقد وزير الشباب والرياضة مبادرة Her world، والتي تأتي ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة السلة، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي زيارة العروض الرياضية لفريق النسور للياقة البدنية، والذي يعمل علي نشر ثقافة الممارسة الرياضية بجهود ذاتية من خلال العروض الرياضية التي يقدمونها، وتواصلهم المباشر مع المواطنين؛ لخلق الوعي بأهمية الرياضة، ودورها الإيجابي على الفرد.

ونوه الوزير إلي اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة في ظل دعم القيادة السياسية بالمرأة ودورها الريادي في المجتمع، سواء علي مستوي التربية أو المدرسة وكافة مناحي الحياة بتأثيرها الفعال حيال ذلك.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والتقني وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص العمل التي تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.



وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، تستهدف حاليًا مرحلة تنشأ متكاملة للشخصية المصرية، وتستخدم فى سبيل ذلك كافة الوسائل المتاحة عبر تقديم مجمووعة من المبادرات والمسابقات تستهدف فئات عمرية.



