القومي للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

تنطلق اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا وأسيوط وأسوان وسوهاج )، والتي تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى ١٩ أكتوبر.

أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الإعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

وأوضحت ايزيس أن الفعاليات تتضمن أيضا عقد دورة تدريبية لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتي أسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.