مركز المحلة والمجلس القومي للمرأة ينظمان ندوة "بلدي أمانة"

أكد اللواء عمرو محمد فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية " تنمية الأسرة المصرية " قامت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة فى إقامة ندوة بعنوان ( بلدى امانة ) بقاعة الإجتماعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى

وحاضر فى الندوة الأستاذة نجاح شلبى عضو المجلس القومى للمرأة و الدكتورة رابعة الصياد دكتورة الصحة النفسية و عضو المجلس القومى للمرأة و الأستاذ سلامة السعيد أخصائى تخاطب و عضو المجلس القومى للمرأة و الدكتورة منال مصباح مدير الادارة الصحية أول المحلة و الدكتورة امل شمس مدير الادارة الصحية ثان المحلة و الأستاذ محمد راضي مدير التضامن الاجتماعي بمركز المحلة و الدكتورة صفاء أبو العمايم مدير قسم الإعلام والتربية السكانية بالإدارة الصحية ثان المحلة

وتناولت الندوة دور الأسرة المصرية فى تطوير المجتمع و دعمه خلال المرحلة الحالية و إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان بجانب التمكين الإقتصادي للسيدات و تنفيذ مشروعات متناهية الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب العديد من السيدات على إدارة المشروعات فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة .

يذكر أنه خلال الندوة تم استعراض العديد من المبادرات الصحية المقدمة للمواطنين ( مبادرة 100 مليون و 100 يوم صحة و الكشف المبكر عن العديد من الأمراض ) و أهميتها على الصحة العامة لهم و كذلك دور الصحية النفسية لدى الأسرة بشكل عام و الأطفال بشكل خاص و كذلك مشروع تكافل و كرامة لدعم المواطن المصرى البسيط