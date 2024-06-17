الذكاء الاصطناعي يسهم في نجاح موسم الحج بالسعودية

في إطار جهودها المتواصلة لتحسين تجربة الحج، استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق نجاح باهر في موسم الحج لهذا العام، وذلك بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي كأداة فعّالة لتسهيل مناسك الحج وضمان سلامة الحجاج، فمع توافد أكثر من 1.5 مليون حاج من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة، اتسمت رحلة الحج بسلاسة وسهولة أكبر، بفضل الخدمات المبتكرة التي وفرتها المملكة العربية السعودية

" البرلمان " يشيد بتسهيلات وخدمات حجاج بيت الله الحرام

ومن جهته اشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بكافة الإجراءات والتسهيلات والمبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتيسير أداء فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، بما ساهم في نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥ ، ، وهو نجاح يعكس إرادة قادة وشعب المملكة، وكافة منسوبي وزارة الحج والعمرة وجميع المكلفين بالعمل مباشرة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من كافة دول العالم.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الخطة التشغيلية المتكاملة والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات والعمل الدؤوب والمستمر من كافة الجهات المعنية، ساهم في تذليل كافة الصعوبات أمام حجاج بيت الله الحرام، وساعدهم في أداء مناسك الحج في سهولة ويسر.

*التاكسي الطائر والمكانس الذكية تقنيات جديدة*

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استخدمت السعودية تقنيات مبتكرة، لإدارة تدفقات الحجاج بكفاءة عالية، وتوفير خدمات إرشادية وطبية متقدمة، مما أسهم في تعزيز تجربة الحج وإثرائها.

دشنت المملكة العربية السعودية، لأول مرة في العالم، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بكفاءة وسرعة ودقة متناهية؛ ما يسهم في التخفيف من زحام الطرق وتوفير الوقت والجهد على الحجاج.

و نقل أيضا جميع أنواع المعدات الطبية والأدوية بسرعة فائقة في حالات الطوارئ، ما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن، كما تعد هذه الطائرة صديقة للبيئة، ما يسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الاستدامة، ويعزز من مكانتها كرائدة في تبني التقنيات الحديثة والمستدامة.

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية الروبوتات الذكية لتوجيه الحجاج والمعتمرين وتقديم الفتوى الشرعية إلكترونيًا، تتميز بقدرتها على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بـ(11) لغة عالمية، وهي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية، كما أنها مزودة بشاشة لمس (21 بوصة) لتقديم مختلف الخدمات، ونظام كاميرات عالية الدقة لنقل الصورة، وسماعات وميكروفون لضمان وضوح الصوت، ونظام شبكة لاسلكية سريعة.

*روبوتات لتوزيع ماء زمزم ومعالجة المرضي*

هذا بالاضافة الى الروبوتات الذكية التي تقوم بتوزيع عبوات الماء في مختلف أرجاء الحرم، وتتميز هذه الروبوتات بقدرتها على التنقل بسلاسة بين الحشود وتوزيع العبوات بدقة وكفاءة، بالاضافة الي ابتكار “مكانس التطهير الذكية” التي تعمل بشكل يدوي، لتنظيف المكان والحفاظ عليه

كما تم تجهيز العديد من الروبوتات الطبية لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في موسم الحج 2024؛ حيث تأتي هذه الخطوة للتغلب على مشكلة الازدحام في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة مع ازدياد أعداد الحجاج كل عام.

يُشير هذا التقدم إلى أهمية دور التكنولوجيا في تطوير منظومة الحج، ويُعزز من مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به في استضافة وإدارة أحد أهم الشعائر الدينية في العالم.