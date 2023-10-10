المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية الرضاعة الطبيعية"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط من خلال لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة ندوة تثقيفية بعنوان "أهمية الرضاعة الطبيعية" تحت رعاية واشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبمناسبة الاحتفال بفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وبحضور نهلة الفولي عضو فرع أسيوط، تحدثت أيضا في الندوة الدكتورة شيرين الجيار، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة.

أبرزت أهمية الرضاعة الطبيعية. مراقبة الحمل، واتباع الإرشادات الصحية والنفسية اللازمة للأم والطفل وبحضور 25 سيدة ريفية رائدة ومتطوعة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض

رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي لبرامج كلية التمريض