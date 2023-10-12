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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عصا معدنية تُدون كلمة النهاية.. فتاة تفقد حياتها على يد حبيبها

المجني عليها
المجني عليها

تسببت عصا معدنية في فقدان صبية لحياتها في عُمر الزُهور على يد حبيب العُمر الذي لم تكن تدري أنه سيكون مُمهد طريقها للموت وليس للحياة. 

اختلف الجاني مع المجني عليها في نزاعٍ كان يجدر به أن يكون عابراً، ولكن الشيطان أوعذ لقرينه فأتم جريمته بدمٍ بارد.

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وبحسب  تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة قضت بمُعاقبة الجاني بالسجن لمدة 50 سنة، وذلك بعد أن أزهق روح صديقته خلال شجار بينهما.

خلاف عابر يصنع مأساة مُكتملة الأركان

ولفت التقرير إلى أن المُتهم إسايا جرين – 19 سنة أدين بإزهاق روح صديقته جابرييلي بولتون – 18 سنة.

وقال الجاني إن الجريمة وقعت يوم 19 سبتمبر 2022، بعد نزاع بينه وبين الضحية، وتصاعد الخلاف بينهما، فما كان منه إلا أن أحضر عصا معدنية وانهال عليها بالضرب عدة مرات. 

وبعد ذلك قام بسحب جسد الضحية من الحمام لغرفة النوم، وغطى الجثمان بعد ذلك.

ووجدت السلطات المعنية جثمان الضحية مُغطى بستائر حمام فضلاً عن منشفة، وتبين وجود آثار واضحة لضربةٍ على الرأس.

وفي هذه الأثناء قام المُتهم بالفرار من مسرح الجريمة، ولكن والدته قالت إنه قال لها :"لم أقصد فعل ذلك".

وقالت والدة الضحية في تصريحاتٍ صحفية :"ابنتي الراحلة لم تكن خجولة على الإطلاق، إذا كان لديها شيء لتقوله كانت ستُخبرك به ولو كان جيداً أو سيئاً أو غير ذلك"، وتابعت :"لقد كانت قوية الإرادة، وذكية جداً".

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُحاكمة المُتهم وما ستسفر عنه، وكيف ستقتص المحكمة منه، وكيف ستكون ردة فعل عائلة المجني عليها، فضلاً عن معرفة دوافعه الحقيقية.

 

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