عاجل
انطلاق مبادرة تخفيض السلع اليوم.. والمحال التجارية لا تستجيب
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

خطفوا سيدة واعتدوا عليها.. المشدد 7 سنوات لـ 6 متهمين بالشرقية 

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن المشدد 7 سنوات على 6 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في اتهامهم  باختطاف سيدة والاعتداء عليها.

txt

جنايات الزقازيق تستأنف محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها بعد رفض رد المحكمة

txt

طبخت طفلها.. جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة سيدة تخلصت من طفلها

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

 

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم  10460 لسنة 2022 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 4017 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 27 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "هدير ف" ، 49 سنة، وأحمد ج"، و "محمود م"، و "رحاب ج"، و"بسنت أ"، و "رضا ع "، إلى المحاكمة الجنائية.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها "هـ م ف"، 62 سنة، مدير بالمعاش بمديرية الزراعة، والتعدي عليها بالضرب بعد خطفها ومحاولة الاعتداء عليها بالزقازيق.

 

وفي واقعة منفصلة أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه بطعنات نافذة فى البطن بمنطقة حلوان.

 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات مالية في حلوان بعدما طعنه بجروح  نافذة في منطقة البطن.

 

 أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للجثة حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتوقيتها والإصابات وإصدار تصريح الدفن.

 

كما طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

 توصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وسلاح الجريمة واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 في واقعة أخرى طالبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث وفاة شاب بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع بمنطقة النزهة.


 ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، كما وجد آثارًا لعدد من الكدمات وإصابات في مختلف أنحاء الجثة.


 تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط مواطن من شرفه منزله بمنطقة النزهة، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر سكان الحي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة.


 تم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.


اعترف 3  متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر أحدهم  بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.


 أدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.


 قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لأحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

 

كما تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

 

 أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.


 تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

 

مواد متعلقة

احتراق مخازن كرتون في المرج والحماية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء

أم ضحية الطالبية: المتهمون غدروا بابني وخطفوا روحه

سقط من القطار.. مصرع طفل على شريط السكة الحديد بقنا

عايزة تخلعني.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته في حدائق القبة

سيارة ملاكي تنهي حياة شاب بالشرقية

تفاصيل مقتل ضا سيدة الدويقة أمام أطفالها

قتل زوجته وحاول التخلص من حياته.. تفاصيل صادمة في جريمة حدائق القبة

ننشر الصورة الأولى للمتهم بإنهاء حياة زوجته بحدائق القبة

الجريدة الورقية