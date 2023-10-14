خطفوا سيدة واعتدوا عليها.. المشدد 7 سنوات لـ 6 متهمين بالشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن المشدد 7 سنوات على 6 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في اتهامهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 10460 لسنة 2022 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 4017 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 27 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "هدير ف" ، 49 سنة، وأحمد ج"، و "محمود م"، و "رحاب ج"، و"بسنت أ"، و "رضا ع "، إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها "هـ م ف"، 62 سنة، مدير بالمعاش بمديرية الزراعة، والتعدي عليها بالضرب بعد خطفها ومحاولة الاعتداء عليها بالزقازيق.

وفي واقعة منفصلة أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه بطعنات نافذة فى البطن بمنطقة حلوان.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات مالية في حلوان بعدما طعنه بجروح نافذة في منطقة البطن.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للجثة حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتوقيتها والإصابات وإصدار تصريح الدفن.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

توصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وسلاح الجريمة واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

في واقعة أخرى طالبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث وفاة شاب بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع بمنطقة النزهة.



ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، كما وجد آثارًا لعدد من الكدمات وإصابات في مختلف أنحاء الجثة.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط مواطن من شرفه منزله بمنطقة النزهة، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر سكان الحي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة.



تم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.



اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر أحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.



أدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.



قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لأحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.

كما تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.