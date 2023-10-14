بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة العسومي

بدأت أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتطورات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها في العالم العربي.

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية قد عقدت اجتماعات أمس/الجمعة/ برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، وذلك للتحضير لانعقاد الجلسة العامة اليوم، حيث بحثت اللجان جدول أعمال الجلسة وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهوده خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمله خلال الفترة القادمة، كما عقدت لجنة فلسطين اجتماعا أول أمس الخميس لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني في تحركاته الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رئيس البرلمان العربي يُعزي المغرب في ضحايا الزلزال المُدمّر

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان،ويمن على المصابين بسرعة بالشفاء العاجل.