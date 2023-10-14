السبت 14 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم..استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في اللجان النوعية بحلوان

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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ويُواجه المُتهمون في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، تُهمة إنهاء جياة مواطن وخطف واحتجاز آخر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين التورط في الأحداث التي وقعت على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، ونتج على الأحداث مصرع مواطن وخطف واحتجاز أخر لتعذيبه، اعتقاداً منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

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الجريدة الورقية