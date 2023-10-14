اليوم..استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في اللجان النوعية بحلوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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ويُواجه المُتهمون في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، تُهمة إنهاء جياة مواطن وخطف واحتجاز آخر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين التورط في الأحداث التي وقعت على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، ونتج على الأحداث مصرع مواطن وخطف واحتجاز أخر لتعذيبه، اعتقاداً منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.