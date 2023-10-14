الأهلي صداع في رأس نونو سانتو قبل الموقعة المحتملة في مونديال الأندية

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي مواجهة محتملة من العيار الثقيل، والتي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة، بعدما حصلت على تنظيم المسابقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اتحاد جدة في مواجهة سهلة نسبيًا أمام أوكلاند في إفتتاح البطولة

تنتظر العميد السعودي مواجهة سهلة نسبيًا أمام أوكلاند سيتي في لقاء الافتتاح بالبطولة، حيث سيكون هناك حفل افتتاحي كبير قبل انطلاق المباراة.

وتأتي توقعات جمهور اتحاد جدة بإن الفريق قادر على تخطي عقبة أوكلاند سيتي، ومن ثم مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



الأهلي صداع في رأس سانتو

تسيطر حالة من القلق على المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، حيث وصلت للجهاز الفني معلومات عن الروح التي يمتلكها الفريق الأهلاوي عند اللعب أمام الأندية الكبيرة والعالمية.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك مقربين من المدرب البرتغالي شددوا على ضرورة احترام المارد الأحمر في حال مواجهته بمونديال الأندية، حتى لا يحدث مثلما حدث أمام الهلال في النسخة قبل الماضية.

وأشارت إلى أن نونو سانتو حذر اللاعبين من الاستهتار والاستهزاء بالخصوم خلال مواجهات كأس العالم للأندية، حيث يضع اللقب أمام عينيه، من أجل مصالحة الجماهير بعد النتائج السيئة خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية النسخة قبل الماضية برباعية، مما جعل هناك صدمة كبيرة لجماهير الزعيم.

الجدير بالذكر أن مونديال العالم للأندية يُشارك به عدد من الفرق الكبيرة وعلى رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا واوراوا الياباني بطل آسيا، واتحاد جدة مستضيف البطولة، والأهلي المصري بطل إفريقيا.