عميد لاعبي العالم.. تكريم خاص لكريستيانو رونالدو بعد خوضه 200 مباراة دوليا

تأهل المنتخب البرتغالي إلى بطولة أمم أوروبا 2024، بعد فوزه على نظيره السلوفاكي بنتيجة 3-2، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا المقبلة يورو 2024.

وقبل بداية اللقاء شهدت المباراة، حفلًا خاصًا لتكريم النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، بعد وصوله للمباراة رقم 200 بقميص منتخب بلاده.

ورفعت جماهير البرتغال، لافتة تحمل الرقم 200 وصورة رونالدو، احتفالا ببلوغ هذا العدد التاريخي من المباريات.

وتُعد هذه المباراة رقم 202، في مسيرة رونالدو مع منتخب البرتغال، فهو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات الدولية في التاريخ.

وقبل غناء النشيد الوطني، حصل البرتغالي على جائزة شرفية، بعد وصوله لهذا العدد من المباريات.

تفوق كريستيانو رونالدو، عميد لاعبي العالم، على بدر المطوع بوصوله إلى 197 مباراة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي سجله الأسطورة الكويتي بـ 196 مباراة.

وأكمل الدون ليلته التاريخية بتسجيله هدفين في مباراة اليوم في الدقيقتين 31 و72، ليرفع رصيده إلى 125 هدفا دوليا، مما يجعله اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع أي منتخب وطني أيضا.

ووصل إلى الهدف رقم 857، في مسيرة الدولية والمحلية مع الأندية والمنتخبات.

تصدر منتخب البرتغال المركز الأول، بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة، لتصفيات المؤهلة ليورو 2024 المقبلة برصيد 21 نقطة.

بينما يتواجد المنتخب السلوفاكي، في وصافة ترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن أصحاب الصدارة.