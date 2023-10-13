رونالدو يقود البرتغال لفوز مُثير على سلوفاكيا بتصفيات اليورو

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مثيرًا على نظيره السلوفاكي بنتيجة 3/2، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تفاصيل مواجهة البرتغال وسلوفاكيا المثيرة:

تقدم المنتخب البرتغالي عن طريق المهاجم جونسالو راموس في الدقيقة 18، بينما ضاعف الدون كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بينما قلص دافيد هانكو النتيجة لسلوفاكيا في الدقيقة 69، لتصبح النتيجة 2/1، لكن رونالدو عاد وسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لكن ستانيسلاف لوبوتكا سجَّل الهدف الثاني لسلوفاكيا في الدقيقة 80.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل البرتغال على مجريات اللقاء، إذْ أضاع اللاعبون عددًا من الفرص المؤكدة للتهديف، بينما بدأ المنتخب السلوفاكي في الخروج من المناطق الدفاعية في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول برصيد 21، بينما تأتي سلوفاكيا في الوصافة بـ13 نقطة.

وبدأ الجهاز الفني للبرتغال المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دالوت.

خط الوسط: بالينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: لياو، رونالدو، راموس.