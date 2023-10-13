فرنسا تفوز على هولندا في تصفيات اليورو بأقدام مبابي

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "اليورو 2024"، في المباراة التي يشهدها ملعب أمستردام أرينا.



تفاصيل مباراة هولندا وفرنسا:

نجح الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في منح منتخب بلاده الفوز، بعدما سجَّل هدفين في الدقائق 7، و53، بينما قلص كويليندشي هارتمان النتيجة في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

شهدت المباراة سيطرة من جانب المنتخب الفرنسي، إذْ جاء الاستحواذ لصالح الديوك بنسبة 59%، مقابل 41%، لصالح الطواحين الهولندية.

فيما تفوق المدرب الفرنسي ديديه ديشامب تكتيكيًا خلال المباراة، مما منحه الفوز باللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، لكي يضمن التأهل لليورو 2024، بينما يأتي نظيره الهولندي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الهولندي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: فيرجيل فان دايك- جيرترويدا- ناثان آكي.

في الوسط: دومفريس- فييرمان- دي روون- ريندرز.

في الهجوم: تشافي سيمونز- فيجورست- هارت مان.

بينما خاض ديديه ديشامب المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، لوكاس هيرنانديز، جوناثان كلاوس، بينجامين بافارد.

الوسط: أدريان رابيو، أنطوان جريزمان، أوريليان تشواميني.

الهجوم: كينجسلي كومان، كولو مواني، كيليان مبابي.