مبابي يمنح فرنسا التقدم على هولندا بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق التقدم على نظيره الهولندي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المواجهة التي يخوضها المنتخبين، ضمن تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".



ومنح كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، التقدم للديوك الفرنسية في الشوط الأول، في الدقيقة السابعة.

وشهد الشوط الأول من مواجهة فرنسا وهولندا تكافئ في المستوى، حيث كان الشوط تكتيكيًا من الدرجة الأولى.

وكان الجهاز الفتي للمنتخب الفرنسي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، لوكاس هيرنانديز، جوناثان كلاوس، بينجامين بافارد.

الوسط: أدريان رابيو، أنطوان جريزمان، أوريليان تشواميني.

الهجوم: كينجسلي كومان، كولو مواني، كيليان مبابي.

مشوار فرنسا في تصفيات اليورو 2024

شهد مشوار المنتخب الفرنسي في تصفيات يورو 2024 أمام هولندا على ملعب فرنسا وأنتصرت الديوك برباعية نظيفة، أحرز كل من جريزمان وأوباميكانو، وكيليان مبابي (هدفين).

كما خاضت فرنسا مواجهة خارج الديار في مباراتين متتاليتين أمام إيرلندا وجبل طارق.

وفاز الديوك الفرنسية بهدف نظيف بتوقيع بنيامين بافارد قبل أن تنتصر على جبل طارق بثلاثية نظيفة سجلهم جيرو ومبابي وإيمن موبلحي.

كما حققت فرنسا الفوز على اليونان بصعوبة بهدف نظيف عبر مبابي سجله من ركلة جزاء، بعدها أنتصرت فرنسا على إيرلندا بهدفين نظيفين، بتوقيع أوريلين تشواميني، وماركوس تورام.