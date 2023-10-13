جوهرة تشيلسي القادمة يدخل تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال

دخل الموهبة الشابة كيندري بايز الإكوادوري، التاريخ مع منتخب بلاده، بعد مشاركته أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

حقق منتخب الإكوادور انتصاره الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بتغلبه على بوليفيا على أرضها 1-2 ضمن الجولة الثالثة.

وتقدمت الإكوادور بهدف سجله كيندري بايز في الدقيقة 45، ثم تعادلت بوليفيا بهدف رودريجو رامالو في الدقيقة 83، قبل أن يخطف كيفن رودريجيز هدف الفوز للضيوف في الثواني الأخيرة من المباراة.

كيندري بايز

أصبح بايز أصغر لاعب يسجل في تاريخ تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، بعد أن أحرز هدفًا في مرمى بوليفيا خلال مباراته الدولية الثانية، حيث كان عمره 16 عامًا و5 أشهر و9 أيام.

وبذلك حطم اللاعب البالغ من العمر 16 عاما الرقم القياسي السابق الذي سجله الباراجواياني جوستافو نيفا عندما سجل وهو بعمر 17 عاما و10 أشهر و21 يوما عام 1989 أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 1990.

بالإضافة إلى ذلك، يعد بايز أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم تحت 20 سنة، ويُعد أيضًا ثاني أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يلعب دوليًا على الإطلاق، بعد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

كيندري بايز

وحقق منتخب الإكوادور فوزه الثاني على التوالي بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما ظلت بوليفيا بلا نقاط في المركزين العاشر والأخير.

ويذكر أن تشيلسي أعلن تعاقده مع كيندري بايز الصيف الماضي، قادما من صفوف إندبندينتي ديل فالي، مقابل 20 مليون يورو، لكن لاعب الوسط الشاب لن يصل إلى الفريق اللندني، إلا بعد أن يبلغ 18 عاما، في يونيو 2025.