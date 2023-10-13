ضربة قوية لمنتخب البرازيل قبل لقاء أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية

تعرض دانيلو مدافع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، للاصابة، فى مواجهة السامبا أمام فنزويلا، التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أمريكا الجنوبية.

إصابة دانيلو

وشهدت الدقيقة 42 دقيقة بالشوط الأول بين البرازيل وفنزويلا، خروج دانيلو، بعد شعوره بإصابة عضلية لم يستطع تكملة اللقاء من خلالها.

وفى سياق متصل، شهدت الساعات الأخيرة إعلان المنتخب البرازيلي، استدعاء إيمرسون رويال، لاعب توتنهام الإنجليزي، ليحل بديلا من المصاب دانيلو، مدافع يوفنتوس الإيطالي، لخوض مواجهة أوروجواي، فى تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب البرازيل أمام نظيره الفنزويلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أرينا بانتانال" ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وأحرز هدف التقدم لنجومالسامبا اللاعب جابريال ماجليش في الدقيقة 50، فيما أدرك التعادل لمنتخب فنزويلا اللاعب إدوارد بيلو في الدقيقة 85 من عمر المباراة.