أنشيلوتي يقترب من تدريب منتخب البرازيل

يواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم محاولاته للتعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة منتخب البرازيل خاصة بعد تردد أنباء حول بحث فلورنتينو بيريز عن مدرب جديد وحديثه مع زين الدين زيدان للعودة مرة أخرى للميرنجي.

وأوضحت تقارير صحفية صباح اليوم الأحد، أن كارلو أنشيلوتي بات قريبًا من تولى مسؤولية تدريب منتخب البرازيل بعد فوز راقصي السامبا أمس السبت وديًا على غينيا برباعية مقابل هدف، في إسبانيا، تحت قيادة المدرب المؤقت رامون مينيزيس.

ومنذ رحيل المدرب السابق تيتي الذي انتهت مسيرته مع السيليساو بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022، يبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن مدير فني جديد ويكثف محاولاته للحصول على خدمات أنشيلوتي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2024، مع رغبة المدرب الإيطالي في الاستمرار حتى هذا التاريخ.

اتفاق بين أنشيلوتي ومنتخب البرازيل

وذكرت شبكة "Globo" البرازيلية أن تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل ما هي إلا مسألة وقت حيث من الممكن في يناير أو يونيو من العام المقبل ومن المفترض أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بين الطرفين في نهاية هذا الشهر.

وسقط ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة، على ملعب الاتحاد، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، كما خسر لقب الدوري الإسباني أيضًا والذي توج به غريمه برشلونة.

ومنذ رحيل تيتي عن منتخب البرازيل عقب انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022، يرغب الاتحاد البرازيلي في تعيين أنشيلوتي، لكن المدير الفني لنادي ريال مدريد كان واضحًا في تصريحاته بأنه يريد الاستمرار في سانتياجو برنابيو حتى نهاية عقده أو إقالته من النادي.