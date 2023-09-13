منتخب البرازيل يتصدر الترند بعد فوزه اليوم على نظيره بيرو

تصدر منتخب البرازيل موقع البحث جوجل بعد فوزه على منتخب بيرو في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك على إستاد "بيرو الوطنى".

وتداول عشاق الكرة العالمية لقطات من مباراة البرازيل ونظيره "بيرو"، خاصة لحظة الفوز والتي جاءت نتيجة هدف منتخب البرازيل عن جاء متأخرًا من ماركينيوس بعد عرضية نيمار من ركلة ركنية فى الدقيقة 90.

مباراة البرازيل

فيما مباراة البرازيل ضد بيرو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، أُقيمت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ويتم بثها عبر قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

يذكر أن البرازيل سحقت نظيرتها بوليفيا 5-1 يوم الجمعة الماضي، التصفيات برصيد ست نقاط، متساوية مع غريمتها الأرجنتين.

ومن المقرر أن تُقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في 2026 بالتنظيم المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما ستكون النسخة الأولى في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا، ولهذا، حصلت قارة أمريكا الجنوبية على ستة مقاعد في النهائيات ما يضاعف طموحات جميع المنتخبات العشرة المشاركة في التصفيات لتمثيل القارة في المونديال القادم.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاء ترتيب المنتخبات بعد الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 كما يلي: