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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مشاجرة على سعر غرفة نوم مستعملة.. تجديد حبس المتهمين بإصابة شقيقين في قها 

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بقها ، بتجديد حبس المتهمين ، ٤أيام علي ذمة التحقيقات ، بإصابة شقيقين بجروح قطعية وطعنية بأماكن متفرقة بالجسد في مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن غرفة نوم مستعملة قام المجني عليهم ببيعها للمتهمين، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وحجزهم لتلقي العلاج وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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اتخانقوا على سعر غرفة نوم مستعملة..تجديد حبس المتهمين بإصابة  شقيقين في قها 

 

​​​​​​وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد باستقبال شخصين مصابين بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم خلال مشاجرة بدائرة القسم.


انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، علي الفور  و تبين من التحريات ، حدوث مشادة كلامية بين طرفين، تحولت لمشاجرة بسبب الخلاف على ثمن بيع غرفة نوم مستعملة، حيث قام خلالها أحد الطرفين بالتعدي بالضرب على الطرف الآخر باستخدام قطعة حديدية، والتي أدت إلى إصابتهم بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم.
وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحجزهم لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المتهمون بسرقة السولار  ..سرقناه  عده مرات من خط بترول بلقس |والنيابة تجدد حبسهم 

 

وفي واقعة أخري ، أعترف المتهمون، في واقعة عملية سرقة والاستيلاء علي السولار من إحدي  خطوط بترول بمنطقة بلقس دائرة مركز قليوب ،ان هذة المرة لم تعد المرة الأولي لسرقة السولار من خط بلقس

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات ، أنهم يقومون بسرقة السولار  عن طريق تركيب محبس بأحد الأراضي الخاصة للاستيلاء على المواد البترولية.

وأوضحوا ،أنهم كرروا عملية الاستيلاء على السولار عدة مرات، حتى ألقى رجال المباحث القبض عليهم، وأرشدوا عن كمية من السولار المستولى عليها.


 ومن جانبة ،قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس 3 مزارعين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خط بترول بمنطقة بلقس دائرة مركز قليوب، عن طريق تركيب محبس بأحد الأراضي الخاصة للاستيلاء على المواد البترولية.


وتم  القبض عليهم في قليوب بتهمة سرقة خط بترول، واعترف 3 مزارعين  بالسرقة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، أنهم ركبوا محبس بخط البترول يمر بمنطقة زراعية، واستولوا على كميات من السولار، وتوالت النيابة التحقيق التي أمرت واصدرت القرار السابق .

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