أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالاستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين "6 أشخاص"، من أسرة واحدة، يحملون جنسية إحدى الدول العربية، إثر تعرضهم لحالات اختناق، إثرا تسرب غاز، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك في شارع الشعراوي في الحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية إصابة 6 أشخاص.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة تسريب الغاز بإحدى الشقق بالعبور

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العبور ، يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل شقة بالدور الثاني في مبنى مكون من 6 طوابق بشارع الشعراوي في الحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بالاختناق بسبب تسريب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من إسلام أحمد خليفة 8 سنوات، ووليد أحمد خليفة 11 سنة، وزليخة أحمد خليفة 13 سنة، وألماظ محمد 33 سنة، ومحمد أحمد خليفة 8 سنوات، وعدي أحمد خليفة 4 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها .

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالأستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين " 6 أشخاص" ، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العبور ، يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه الإسماعيلية، وإصابة 6 أشخاص.

انتقلت علي الفور قوات الأمن لمكان الحادث، و تبين بالمعاينة والفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.