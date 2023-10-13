عاجل
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة تسريب الغاز بإحدى الشقق بالعبور

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالاستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين "6 أشخاص"، من أسرة واحدة، يحملون جنسية إحدى الدول العربية، إثر تعرضهم لحالات اختناق، إثرا تسرب غاز، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك في  شارع الشعراوي في الحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية إصابة 6 أشخاص.

txt

ضبط 6 أشخاص متهمين بسرقة بطاطس سيارة العبور

txt

إصابة 15 عاملا والدفع بـ16 سيارة إسعاف.. تفاصيل حريق مصنع ملابس في العبور (صور)

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة تسريب الغاز بإحدى الشقق بالعبور 

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العبور ، يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل شقة بالدور الثاني في مبنى مكون من 6 طوابق بشارع الشعراوي في الحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بالاختناق بسبب تسريب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.

وخلف الحادث عن  إصابة كلا من  إسلام أحمد خليفة 8 سنوات، ووليد أحمد خليفة 11 سنة، وزليخة أحمد خليفة 13 سنة، وألماظ محمد 33 سنة، ومحمد أحمد خليفة 8 سنوات، وعدي أحمد خليفة 4 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها .

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور 

أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالأستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين " 6 أشخاص" ،  إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية،  اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم  نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية  ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العبور ،  يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه الإسماعيلية، وإصابة 6 أشخاص.

انتقلت علي الفور قوات الأمن لمكان الحادث، و تبين بالمعاينة والفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لسمسار بتهمة التخلص من عامل بقليوب

أنهى حياة شاب أثناء سرقة دراجته النارية بشبين القناطر

انتشال جثمان شاب غرق في مياة ترعة الإسماعيلية

ضبط لصوص سرقة بوابات المقابر بقرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

القصة الكاملة لحريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة| والمحافظ يأمر بإزالة المبنى
الجريدة الورقية