أمرت جهات التحقيق بقها ، بتجديد حبس مزارع مزارع، 15 يوما لتسببه في نشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، والتي أسفر عنها نفوق 5 رؤوس ماشية، ملك أحد المزارعين، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وتقدير خسائر الحريق.

بسبب خلافات بينهم ..تجديد حبس مزراع يشعل النيران في حظيرة جارة بقها

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من الرائد حسين فتحي رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.

حيث تبين أن وراء نشوب الحريق هو جار المجني عليه، حيث اضرم النيران بالحظيرة لوجود خلافات سابقة بينهم حول الحد الفاصل بالأرض الزراعية الخاصة بكلا منهما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 3 سيارات إطفاء، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وقد أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس ديلر مخدرات القناطر وبحوزته 81 لفافة هيروين وحشيش

وفي واقعة أخري ، امرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وكما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وباعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة،تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.