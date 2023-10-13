كسر بقاع الجمجمة..تقرير الصفة التشريحية لشاب سقط من شرفة منزله

طالبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية في حادث وفاة شاب بعد سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع بمنطقة النزهة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة جاء بعد تعرضه لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، كما وجد آثار لعدد من الكدمات وإصابات في مختلف آنحاء الجثة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط مواطن من شرفه منزله بمنطقة النزهة، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر سكان الحي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة.

وتم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.



وتواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وأثبتت عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل بقصد التنقيب عن الآثار وتوصلت النيابة المختصة التحقيق.

كما أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه، ورفضت الطعن المقدم منه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).

