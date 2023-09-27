النقض تؤيد الـ15 عامًا لمتهم بالشروق في القتل

رفضت محكمة النقض المقدم من متهم بالشروع في قتل مواطن واستخدام العنف واستعراض القوة ضده بقصد سرقته بالإكراه، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت متهم في قضية النهاية العامة رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز قليوبوالمقيدة برقم ٤٢٩ لسنة ۲۰۲۱ علي جنوب بنها بالسجن لمدة 15 عاما للمتهم “سيد.م” لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بهدف سرقته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه وسلب ماله وفرض السطوة عليه وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة، أنه شرع في قتل المجني عليه أنه شرع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرف سلاحا ناريا قاصدا قتله فأحدث إصابته إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لادخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تسبب خطأ فى موت الموت شخص آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وأطلق بطريق الخطأ طلق ناري من سلاحه غير مرخص حال التمسك والتجاذب بينهما لمنه من إطلاق النار على المجنى عليه محل الاتهام السابق.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات الدقهلية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في الاتهامات الموجه له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز من غير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدرا (هيروين) وذلك في غير الاحوال المصرح بها.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه حاز أو احرزا من غير قصدى الأنجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا نبات الحشيش الجاف وذلك في غير الأحوال المصرح بها .