النقض تؤيد السجن المشدد لمتهم بالإتجار في المخدرات

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد الصادر ضده لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز جوهرا مخدرا حشيش و كان ذلك بقصد التعاطي و في غير الأحوال المصرح بها قانون أحرز سلاحا ناريا فرد محلي الصنع " بدون ترخيص أحرز ذخيرة " طلقة واحده " مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه

وكانت محكمة جنايات سوهاج أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمد ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزمنه المصاريف الجنائية.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.