استشهاد 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طفلا (14 عامًا) استشهد برصاصة في الرأس أصيب بها من أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب حاجز "بيت فوريك" العسكري شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة.

وأضافت المصادر أن فلسطينيين آخرين استشهدا وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية غرب مدينة "طولكرم" بشمال غرب الضفة.. مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق قطاع غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين، وجرى نقل المصابين الى مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي في المدينة.

كما استشهد مواطن فلسطيني رابع برصاص قوات الاحتلال غرب مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية.

وفي محافظة "قلقيلية" شمال غرب رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني والغاز السام صوب المشاركين في مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم مُستوطنون مساكن فلسطينية في عدة تجمعات وهددوا المواطنين الفلسطينيين بالقتل والتشريد.

وفي "نابلس" شمالا، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "حوارة".

وفي بيت لحم جنوب الضفة، أصيب شاب فلسطيني برصاصة في البطن وعدد آخر بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة خرجت تنديدا بالعدوان على قطاع غزة، فيما أصيب شابان آخران برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في وسط مدينة الخليل الجنوبية، في أعقاب خروج مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر بالمخيم بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وقد وصفت حالته بـ "الخطيرة".



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