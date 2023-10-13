"أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا".. اليونيسيف تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

ندد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس الدر، اليوم الجمعة، بالتصعيد في غزة، قائلًا إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا مع مقتل المئات منهم في كل ساعة، كما أشار إلى أن عدد القتلى والمصابين من الأطفال يزداد بشكل مستمر.

وطالب المتحدث باسم المنظمة - في بيان اليوم الجمعة - بأن يتوقف هذا القتل، مؤكدا أن الآثار واضحة، والأطفال يعانون من حروق مروعة وإصابات بقذائف الهاون وأطراف مفقودة.. كما أن المستشفيات مكتظة تماما بمعالجتهم.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار خاصة بعد تحذير 1.1 مليون شخص في غزة نصفهم تقريبا من الأطفال للابتعاد عن المنطقة قبل ما يتوقع أن يكون هجوما بريا على أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية في الكوكب.

وأضاف المتحدث أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستويات مميتة، ولكن التقارير مع ذلك تشير إلى وقوع المزيد من الهجمات.

ولفت الدر إلى أن الغذاء والماء والكهرباء والأدوية قد نفدت ولم يعد ممكنا الوصول الآمن إلى المستشفيات لدى الأطفال والأسر في غزة وذلك بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد.

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